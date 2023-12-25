Ванда Нара поддержала Икарди в скандале после матча «Галатасарая» и «Фенербахче»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил поддержку от супруги Ванды Нары, которая является агентом футболиста.

Супружеская пара выложила совместное фото, на котором видно, что у Мауро травма глаза. Ванда подрисовала себе синяк.

«Счастливого Рождества всем! Желаем вам из Стамбула здоровья, мира и много любви!» — написала Ванда Нара в комментарии к посту.

24 декабря Икарди в гостевом матче 18-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (0:0) получил удар по лицу от защитника хозяев Александера Джику в штрафной соперника, но судья не заметил нарушения.

Позднее пресс-служба «Галатасарая» выложила фотографию Икарди, у которого синяк под глазом, а также написала: «ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них».

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.