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Ванда Нара поддержала Икарди в скандале после матча «Галатасарая» и «Фенербахче»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Ванда Нара и Мауро Икарди.
Фото Соцсети

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил поддержку от супруги Ванды Нары, которая является агентом футболиста.

Супружеская пара выложила совместное фото, на котором видно, что у Мауро травма глаза. Ванда подрисовала себе синяк.

«Счастливого Рождества всем! Желаем вам из Стамбула здоровья, мира и много любви!» — написала Ванда Нара в комментарии к посту.

24 декабря Икарди в гостевом матче 18-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (0:0) получил удар по лицу от защитника хозяев Александера Джику в штрафной соперника, но судья не заметил нарушения.

Позднее пресс-служба «Галатасарая» выложила фотографию Икарди, у которого синяк под глазом, а также написала: «ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них».

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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