«Галатасарай» выложил фотографию Икарди с синяком под глазом: «ВАР и 26 камер ничего не видят»

«Галатасарай» опубликовал заявление клуба после матча 18-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (0:0).

Стамбульцы выложили фотографию форварда Мауро Икарди, у которого синяк под глазом.

Мауро Икарди.

«Те, кто хочет справедливости только для себя, продолжают сегодня вечером манипулировать турецким футболом по всем каналам! ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до такой точки, будет стыдно», — говорится в заявлении.

Икарди получил удар по лицу от защитника «Фенербахче» Александера Джику в штрафной соперника, но судья не заметил нарушения.

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.