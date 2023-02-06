В «Фатихе» заявили, что Оздоев и вся команда не пострадали от землетрясений в Турции

Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал «СЭ», в каком состоянии находится команда, за которую выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

«Со всей командой все в порядке. Чемпионат отложен на одну неделю, так как у двух городов есть проблемы. Чемпионат продолжится», — сказал Хурма «СЭ».

«Фатих» базируется в районе провинции Стамбула. Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.