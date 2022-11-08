Турецкий журналист Качмаз об уходе Дзюбы: «Для местных СМИ это было неожиданно»

Турецкий журналист Сияменд Качмаз поделился мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы Демирспора».

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». На следующий день турецкая федерация футбола подтвердила эту информацию.

«Сами знаете, по какой системе играют итальянцы: все время команда стоит сзади. В стартовом составе у них нет чистых форвардов. Дзюба был недоволен, что ему не дали играть. Хотя в дебютном матче он был в старте. Его кондиции очень слабые были. Артему 34 года, а в клубе есть другие быстрые молодые звезды. Дзюба сам не был доволен из-за того, что не использовал шанс, сам хотел уходить, не хотел терять свое время. Город Адана ничего против него не имеет. Он провел тут хорошее время. Ну так получилось. Но это было неожиданно для турецких СМИ, потому что русские парни еще играют в Турции: Кудряшов, Оздоев. Только с Дзюбой неприятно получилось. Система итальянского тренера вообще другая. Он хотел, чтобы не форварды забивали голы, а центральные полузащитники», — цитирует Качмаза Eurostavka.ru.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.