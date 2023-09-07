«Трабзонспор» подпишет вингера «Арсенала» Пепе

Вингер «Арсенала» Николя Пепе перейдет в «Трабзонспор» на правах аренды, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний ивуариец будет играть за турецкий клуб до конца сезона-2023/24. Медицинское обследование футболист пройдет в ближайшее время.

Пепе выступает за «Арсенал» с 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Ниццу» на правах аренды. Он провел за французский клуб 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.