Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 14:20

Первый тренер Дзюбы считает, что нападающий должен перейти в «Венецию»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что форварду нужно сменить турецкий чемпионат на итальянский.

«Артему стоит сменить обстановку. Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема все получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии.

Мне нравятся итальянские лиги. Если Дзюба хочет играть, а не сидеть на скамейке, то пусть начнет переговоры с «Венецией». Там есть и его друг Денис Черышев", — цитирует Шуплякова Sport24.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-27-pervyy-trener-dzyuby-italiya-idealno-podkhodit-dlya-artema-v-otlichiye-ot-kokorina-u-nego-vse-poluchitsya
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Венеция
1
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артем Дзюба потерял в трансферной стоимости
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости