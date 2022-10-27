Первый тренер Дзюбы считает, что нападающий должен перейти в «Венецию»

Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что форварду нужно сменить турецкий чемпионат на итальянский.

«Артему стоит сменить обстановку. Ему не надо ничего бояться. Серия Б и Италия идеально подходят для Дзюбы. В отличие от Кокорина, у Артема все получится. Это разные форварды, но по габаритам и тактике Дзюба будет смотреться лучше в Италии.

Мне нравятся итальянские лиги. Если Дзюба хочет играть, а не сидеть на скамейке, то пусть начнет переговоры с «Венецией». Там есть и его друг Денис Черышев", — цитирует Шуплякова Sport24.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.