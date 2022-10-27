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Артем Дзюба потерял в трансферной стоимости

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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Редакция Transfermarkt опубликовала обновленную рыночную стоимость футболистов чемпионата Турции по футболу. Российский форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба подешевел на два миллиона евро.

Ранее стоимость 34-летнего футболиста на портале составляла 6 миллионов евро, теперь она — 4 миллиона.

Соотечественник Дзюбы хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев оценивается в 2,2 миллиона евро (ранее было 2,5 миллиона). Рыночная стоимость российского защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова теперь составляет — 200 тысяч евро (ранее было 450 тысяч).

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА
Источник: https://t.me/transfermarktru/6543
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Адана Демирспор
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