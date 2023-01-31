Оздоев забил третий гол в нынешнем сезоне чемпионата Турции

Полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Россиянин отличился на 49-й минуте и сравнял счет в матче — 1:1.

Для Оздоева этот гол стал третьим в нынешнем сезоне турецкой суперлиги.

В «Фатих Карагюмрюк» российский хавбек перешел в конце июля 2022 года.

В составе сборной России полузащитник сыграл в 35 матчах, забив 4 гола. В 2018 году Оздоев вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.