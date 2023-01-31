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Сегодня, 21:23

Оздоев забил третий гол в нынешнем сезоне чемпионата Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Магомед Оздоев.
Фото ФК «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отметился голом в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Россиянин отличился на 49-й минуте и сравнял счет в матче — 1:1.

Для Оздоева этот гол стал третьим в нынешнем сезоне турецкой суперлиги.

В «Фатих Карагюмрюк» российский хавбек перешел в конце июля 2022 года.

В составе сборной России полузащитник сыграл в 35 матчах, забив 4 гола. В 2018 году Оздоев вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Магомед Оздоев
ФК Бешикташ
ФК Фатих Карагюмрюк
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