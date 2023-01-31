Гол Оздоева помог «Фатих Карагюмрюку» сыграть вничью с «Бешикташем» в чемпионате Турции

«Фатих Карагюмрюк» сыграть вничью с «Бешикташем» в матче 22-го тура чемпионата Турции со счетом 1:1.

В составе «Фатиха» гол забил российский полузащитник Магомед Оздоев, который отличился на 49-й минуте матча.

Для россиянина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне турецкой суперлиги.

«Фатих» сыграл четвертый матч вничью подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Бешикташ» занимает четвертое место в чемпионате (39 очков).