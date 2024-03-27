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Кудряшов объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, почему турецкие клубы стали чаще интересоваться российскими футболистами.

«Моя игра, мое отношение к работе. Плюс приехал Магомед Оздоев. Естественно, вырос интерес к российским игрокам. Так как они видят, что русские приезжают и не просто отбывают номер, они профессионалы. Никаких вопросов.

Каждый клуб хочет видеть профессионала. Турецкие игроки, наверное, в силу менталитета позволяют себе расслабиться и не до конца выкладываться на тренировках. Когда рядом есть пример, то ты будешь продолжать работать», — заявил Кудряшов интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее защитник играл за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». 8 февраля 2024 года об объявил о завершении карьеры.

 
Федор Кудряшов
ФК Антальяспор
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