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25 марта, 16:47

Источник: «Фенербахче» рассматривает переход в лиги Испании, Франции или Италии

Руслан Минаев
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Инцидент во время игры «Трабзонспор» — «Фенербахче».
Фото AFP

«Фенербахче» может сменить лигу, сообщает турецкое издание BPT.

По данным источника, клуб из Стамбула рассматривает варианты с переходом в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.

Ранее пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета директоров, которое состоится 2 апреля.

17 марта фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» (2:3) после матча 30-го тура чемпионата Турции. Болельщики выбежали на поле и начали драку с футболистами.

«Фенербахче» является вторым самым титулованным клубом Турции. Команда становилась чемпионом страны 19 раз.

Футбол
ФК Фенербахче
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