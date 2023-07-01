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Сегодня, 04:22

Каннаваро сменит Пирло в «Карагюмрюке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Карагюмрюка» станет экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.

Как сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, между представителями турецкого клуба и итальянским специалистом вчера днем состоялась встреча. Официальное подписание контракта состоится в ближайшие дни.

Ранее турецкую команду тренировал другой итальянец — Андреа Пирло. Он покинул клуб в мае.

Последним местом работы Каннаваро был «Беневенто», который он покинул в феврале этого года. Ранее он работал с «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Насром», «Тяньцзинем» и сборной Китая.

Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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