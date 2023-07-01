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Дзаньоло высказался о возможном переходе в «Ювентус»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло высказался о своем возможном переходе в «Ювентус».

«Хочу поддерживать форму и быть готовым к предварительному раунду Лиги чемпионов с «Галатасараем» в июле. Счастлив в Стамбуле, буду играть в Лиге чемпионов. Однако если до конца августа поступит предложение, которое будет хорошей возможностью для «Галатасарая» и для меня, тогда примем его во внимание. Повторяю, если эта возможность сделает счастливыми всех троих — «Галатасарай», меня и «Юве» — очень поддерживаю ее. Во всем остальном я счастлив в Турции. Не собираюсь создавать для себя ожидания, что бы ни случилось — все будет хорошо», — приводит слова Дзаньоло Calciomercato.

23-летний итальянец зимой 2023 года перешел в турецкий клуб из «Ромы». Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

За «Галатасарай» он сыграл 11 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Ювентус
Николо Дзаньоло
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