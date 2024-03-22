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22 марта, 10:26

Агент Зайнутдинова: «Переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом»

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Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, рассказал об адаптации своего клиента в турецком клубе.

«Клуб лихорадит и с тренерами, и с результатами — это может сказаться и на Зайнутдинове, но он держится. Турецкая лига — другая, быстрая, очень много играют в атаку, но я думаю, что переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в его карьере», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА прошлым летом за 4,5 миллиона евро. За новый клуб 25-летний защитник сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч. Контракт игрока с турецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
Евгений Новиков
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