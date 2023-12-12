Глава ФИФА Инфантино осудил произошедшее после матча в Турции избиение арбитра

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на инцидент после матча 15-го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1).

По окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже ударил арбитра Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего судья упал на газон, и его начали избивать ногами.

«В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. События, произошедшие после матча между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор», абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой, и я призываю соответствующие органы обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях», — написал Инфантино в своих социальных сетях.

12 декабря стало известно, что президент «Анкарагюджю» был арестован. Ранее в Турции рассказали, что избившему арбитра функционеру Кодже грозит пожизненное отстранение от футбола.

Проведение футбольных матчей в связи с инцидентом во всех лигах страны приостановлено на неопределенный срок.