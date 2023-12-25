Джеко: «Икарди ударился о штангу, а «Галатасарай» кричит про пенальти. Стыдно»

Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко отреагировал на синяк под глазом форварда «Галатасарая» Мауро Икарди после матча 18-го тура чемпионата Турции.

«Икарди ударился головой о штангу, а они выложили фото и кричат о пенальти... Это типично для них. Стыдно», — написал Джеко в соцсетях.

«Галатасарай» выложил фотографию Икарди, у которого синяк под глазом, а также написали, что «ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них».

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.