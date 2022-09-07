«Галатасарай» анонсировал переход Икарди из «ПСЖ» на правах аренды

«Галатасарай» анонсировал переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди на правах аренды. Турецкий клуб уточнил, что начал переговоры о трансфере.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец прибыл в Турцию на завершения деталей перехода.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за «ПСЖ». Контракт форварда с французским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.