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7 сентября, 22:59

«Галатасарай» анонсировал переход Икарди из «ПСЖ» на правах аренды

Руслан Минаев
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«Галатасарай» анонсировал переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди на правах аренды. Турецкий клуб уточнил, что начал переговоры о трансфере.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец прибыл в Турцию на завершения деталей перехода.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за «ПСЖ». Контракт форварда с французским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.galatasaray.org/haber/gs-sportif-a-s/mauro-icardinin-gecici-transferi-hakkinda/51640
Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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