«Адана Демирспор» подписал скандального бывшего игрока «Рубина»

«Адана Демирспор» подписал контракт с вингером Гекханом Тере, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение игрока рассчитано на три года.

Этим летом частью турецкой команды стал российский нападающий Артем Дзюба.

Тере с 2012 по 2013 годы выступал за «Рубин». Футболист покинул казанский клуб, обвинив агента и руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро. В апреле 2014-го сообщалось, что он получил пулевое ранение в плечо в результате перестрелки в одном из ночных клубов.

Последним клубом 30-летнего футболиста был «Бешикташ». Он также провел 26 матчей за сборную Турцию.