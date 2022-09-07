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7 сентября, 16:58

Икарди сегодня прилетит в Турцию, чтобы завершить переход в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время станет футболистом «Галатасарая», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сегодня 29-летний аргентинец прилетит в Турцию вместе со своими представителями, чтобы завершить переход в «Галатасарай» на правах аренды. Турецкий клуб договорился с «ПСЖ» о том, что парижане будут платить футболисту большую часть зарплаты.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за «ПСЖ». Контракт форварда с французским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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