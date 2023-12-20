Футболисты сломали нос судье после матча любительской лиги в Турции

Футболисты клуба «Кумчатыспор» избили судью после завершения матча любительской футбольной лиги в Турции против «Джизре Диклеспора», сообщает портал Aykiri.

По данным источника, у арбитра выявлен перелом носа.

11 декабря президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже после матча с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата Турции ударил судью Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны. Кодже после инцидента подал в отставку и был пожизненно дисквалифицирован.

19 декабря президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» в знак протеста против решения судьи.