Фернандо рассказал, как Нури Шахин пригласил его в турецкий «Антальяспор»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» рассказал, как ему, находившемуся без клуба, в 2021 году позвонил Нури Шахин и пригласил поиграть за турецкий «Антальяспор».

«Расторг контракт с «Бэйцзин Гоань» летом и несколько месяцев снова тренировался один дома в Бразилии. Тогда мне позвонил Нури Шахин, который видел мою игру. Я не был с ним знаком, потому удивился. Он сказал: «Вижу, ты сейчас без клуба, а я начал тренерскую карьеру. Приезжай ко мне в Анталью, хочу, чтобы ты играл у нас. Знаю, на что ты способен, знаю твои качества». Мы собрали семейный совет. На тот момент у меня были предложения от «Бешикташа» и «Фатих Карагюмрюк». Но Шахин вселил в меня уверенность — убедил, что я стану важной частью его команды. И потому решил поехать в Анталью», — сказал Фернандо.

После ухода из «Спартака» летом 2019 года Фернандо выступал за китайский «Бэйцзин Гоань», однако расторг контракт с клубом из Пекина по обоюдному согласию летом 2021 года.