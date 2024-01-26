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«Антальяспор» и «Башакшехир» были оштрафованы за инциденты с израильскими игроками

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дисциплинарный комитет турецкой федерации футбола оштрафовал «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир» из-за игроков, которые выразили поддержку Израилю в операции в секторе Газа.

Нападающий «Антальяспора» Сагив Йехезкель во время матча чемпионата Турции с «Трабзонспором» показал жест в поддержку операции в секторе Газа, а полузащитник «Истанбула ББ» Эден Карцев опубликовал в социальных сетях пост в поддержку операции Израиля.

Оба футболиста покинули Турцию, вернувшись в Израиль.

Сагив Йехезкель. Форварда «Антальяспора», показавшего жест в поддержку операции в секторе Газа, депортируют из Турции в Израиль
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Истанбул Башакшехир
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