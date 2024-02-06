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Сегодня, 14:44

«Галатасарай» готов арендовать Эриксена до конца сезона с правом выкупа

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может покинуть английский клуб этой зимой, сообщает The Mirror.

В подписании 31-летнего датчанина заинтересован «Галатасарай», намеренный заключить с хавбеком арендное соглашение до лета 2024 года с возможностью последующего выкупа.

Руководство стамбульцев уже провело переговоры с игроком на предмет возможного перехода. При этом сделка может состояться в ближайшие дни, поскольку трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля.

Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.

Кристиан Эриксен
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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