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Сегодня, 20:58

Деле Алли перестал выходить на связь с тренерами «Бешикташа» после завершения отпуска

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш заявил, что не может выйти на связь с полузащитником команды Деле Алли.

Сообщается, что игроку был предоставлен небольшой отпуск, после которого с хавбеком не могут связаться. Футболист в расположение клуба еще не прибыл.

«Мы дали Деле Алли разрешение на небольшой перерыв, он еще не вернулся. Идет дождь, возможно, поэтому он еще не смог прилететь обратно. Мы пытаемся выяснить, где он», -приводит слова Гюнеша издание Mirror.

Ранее сообщалось, что Алли больше не сыграет за клуб из-за конфликта с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

«Бешикташ» арендовал Алли летом прошлого года из «Эвертона». С того момента полузащитник сыграл 13 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя забитыми мячами.

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Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
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