«Антальяспор» потребовал вернуть в команду футболиста Йехезкеля, которого депортировали за жест в поддержку Израиля

После отстранения полузащитника «Антальяспора» Сагива Йехезкеля из-за жеста в поддержку Израиля клуб неожиданно потребовал вернуть его.

Причиной стало то, что контракт игрока не был расторгнут. Футболист обратился в ФИФА с требованием признать соглашение расторгнутым и компенсировать его суммой в 1,5 миллиона евро. Он также попросил разрешения играть за другую команду.

Формально хавбек имеет право либо продолжать в Турции за «Антальяспор», либо вернуться в свой предыдущий клуб — «Хапоэль Беэр-Шева».

14 января «Антальяспор» на своем поле принимал «Трабзонспор» в 20-м туре чемпионата Турции. Матч завершился вничью (1:1). Йехезкель, празднуя гол своей команды, указал на повязку на руке с надписью «100 дней. 7.10», отсылающей к сотому дня с начала конфликта Израиля и Палестины. Кроме того, на повязке была изображена звезда Давида.

После игры 28-летнего израильтянина задержали правоохранительные органы по обвинению в публичном разжигании вражды и ненависти.

15 января глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что футболист покинул страну.

(Эли Швидлер)