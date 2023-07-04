Агент Оздоева сообщил, что игрок вернулся в расположение «Фатих Карагюмрюка»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, сообщил «СЭ», что футболист вернулся в расположение клуба из отпуска.

«Он приехал на базу клуба и скоро приступит к тренировкам. Команда вышла из отпуска 1 июля. Но Оздоев получил несколько дней дополнительного отдыха, потому что провел практически все матчи в прошлом сезоне и участвовал во всех тренировках», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.