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Сегодня, 15:36

Агент Оздоева сообщил, что игрок вернулся в расположение «Фатих Карагюмрюка»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, сообщил «СЭ», что футболист вернулся в расположение клуба из отпуска.

«Он приехал на базу клуба и скоро приступит к тренировкам. Команда вышла из отпуска 1 июля. Но Оздоев получил несколько дней дополнительного отдыха, потому что провел практически все матчи в прошлом сезоне и участвовал во всех тренировках», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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