Кокорин и «Сочи», бразильская звезда для «Зенита», «Челси» отказал «Ростову»

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Чемпион нашел замену Дриусси?

Согласно данным бразильской версии сайта Goal.com, «Зенит» заинтересован в приобретении 23-летнего нападающего «Гремиу» Пепе. Эта информация заслуживает внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, это исполнитель весьма высокого уровня, который стал стабильно играть за один из лучших клубов своей страны, имея в качестве конкурента проданного потом в «Бенфику» игрока сборной Бразилии Эвертона. Сейчас он полноценный лидер команды, на счету которого в этом сезоне 12 мячей и восемь результативных передач. Во-вторых, в отличие от Дриусси, левый фланг для него не «дерьмовая», а родная позиция.

То, что и требуется Сергею Семаку. Соответственно, Пепе может заменить в составе чемпионов России размышляющего о расставании с Россией аргентинца. Естественно, такой игрок не может обойтись дешево, и речь идет о сумме не менее 20 миллионов евро. Ранее эта сумма отпугнула «Рому», а среди конкурентов «Зенита» значатся «Порту» и «Севилья». По крайней мере, эти клубы называет источник информации, хотя как у португальцев, так и у испанцев левый фланг атаки не просто закрыт сильными исполнителями, а еще и продублирован футболистами высокого уровня.

«Сочи» вместо «Фиорентины»?

Недавно сообщалось о том, что Александр Кокорин может перейти из «Спартака» в «Фиорентину». Но возможно и возвращение в «Сочи», где 29-летний нападающий выступал после выхода из заключения. По крайней мере, такого развития события не исключил главный тренер черноморцев Владимир Федотов.

— Можно попытаться. Хотя сейчас речь идет уже об аренде, «Спартак» вряд ли его полноценно отпустит. Когда он уходил, я ему говорил, что жду в европейском клубе, там за него поболею. Хочется, чтобы он ушел в «Фиорентину», о которой сейчас говорят, и немного критика и давление угасли, — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

В РПЛ может перебраться забивавший «МЮ» казахстанец

В последнее время поток легионеров из ближнего зарубежья в РПЛ превратился в ручеек, но любопытные сделки порой случаются. Например, в Казахстане утверждают, что в Россию может переехать полузащитник «Астаны» Дмитрий Шомко. Как утверждает KazFootball.kz, интерес к 30-летнему футболисту проявляют и на родине, но у него есть несколько предложений из нашего чемпионата. Учитывая, что у Шомко завершился контракт с клубом, он может действительно пригодиться ряду команд РПЛ.

Это весьма опытный футболист, который шесть раз становился чемпионом Казахстана. У него серьезный еврокубковый опыт, так как «Астана» выходила в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во втором по статусу еврокубке даже добиралась до плей-офф, где два года назад Шомко забил гол в ворота лиссабонского «Спортинга» (3:3). А, наверное, самый памятный мяч на таком уровне казахстанец записал на свой счет в ноябре 2019-го, когда «Астана» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Наконец, в активе Шомко более полусотни матчей за национальную сборную.

Угбо к нам не приедет

После продажи Элдора Шомуродова в «Дженоа» ростовчанам нужен нападающий, и одним из кандидатов на усиление состава команды Валерия Карпина был 22-летний англичанин Ике Угбо. Права на него принадлежат «Челси», и сейчас форвард выступает на правах аренды в «Серкль Брюгге». 10 мячей в пятнадцати матчах чемпионата — отличный показатель, обеспечивший Угбо пятое место в списке лучших бомбардиров бельгийской лиги.

Однако в РПЛ футболист не появится, и причина не в том, что «Челси» не устроили 3 миллиона фунтов, по версии The Sun предложенные в качестве компенсации. Синие сами рассчитывают на футболиста, который, правда, раньше играл только за юношескую и молодежную команды лондонцев, а в прошлом сезоне забил 13 мячей за клуб второго голландского дивизиона «Рода». Было бы интересно увидеть его в «Ростове», но теперь клубу нужно переключаться на других кандидатов.

ЦСКА нашел талант в Дании?

В прошлое трансферное окно ЦСКА потратил на покупку новичков 30 миллионов евро, а все несостоявшиеся переходы могли стать достаточно громкими по меркам нашего чемпионата. Тем не менее, в Дании утверждают, что армейцы присматриваются к игроку из второго дивизиона этой скандинавской страны. По информации портала Kickgh, речь о 20-летнем полузащитнике клуба «Фремад Амагер» Эммануэле Току, который в этом сезоне забил 9 мячей и сделал 3 результативных передачи. Другим претендентом на футболиста из Ганы является «Норшеллан».

— Сейчас моя цель — много работать и помогать команде, — заявил сам Току. — Слухи мотивируют меня работать еще усерднее. Хочу помочь своей команде двигаться вперед, но моя цель в будущем — играть в топ-клубе. Я чувствую, что готов сделать следующий шаг.

10 миллионов за одноклубника Миранчука

Тема конфликта главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и лидера бергамасков Алехандро Гомеса — одна из самых горячих в серии А. Как в фильме «Горец», в финале должен остаться только один, и руководство клуба поддержало своего наставника. Это логично, потому что все успехи нынешней команды — заслуга Гасперини, тогда как аргентинец, несмотря на свой статус и значительную роль на поле, всего лишь один из футболистов. Тем более, в феврале Гомесу исполнится 33 года, и даже при его выдающейся выносливости рассчитывать на ветерана в долгосрочной перспективе сложно.

Впрочем, в Италии никогда не заглядывают в паспорт футболистам, и серия А — главный турнир долгожителей среди ведущих лиг Европы. Ибрагимович, Криштиану Роналду, Квальярелла — все они старше Гомеса. Соответственно, на него есть спрос. Единственное, что может отпугнуть клубы-претенденты — желание «Аталанты» получить 10 миллионов евро. Деньги сейчас считают все, но Гомеса, как утверждает авторитетная La Gazzetta Dello Sport, хотели бы видеть в своих составах все три лидера сезона: «Милан», «Интер» и «Ювентус».

С точки зрения перспектив Алексея Миранчука, можно предполагать, что данный трансфер пойдет россиянину на пользу. Это минус один очень сильный конкурент, хотя и без Гомеса у Гасперини отличный выбор игроков. А на смену ветеранам всегда приходит молодежь, и в этом сезоне о себе сумел заявить 23-летний Маттео Пессина.

Команда Черышева потеряет еще одну звезду?

В субботу Макси Гомес принес «Валенсии» гостевую ничью с «Барселоной» (2:2), а теперь появилась информация об интересе «Арсенала» к этому уругвайскому нападающему. «Канониры», конечно, проваливают сезон, но не совсем понятно, зачем им еще один игрок атаки при наличии Ляказетта и Обамеянга? Тем более, уже начал играть долго лечившийся бразильский талант Габриэл Мартинелли, а в Лиге Европы результативно выступает свой воспитанник Нкетиа.

Однако руководство лондонцев выразило поддержку главному тренеру Микелю Артете, и, значит, готово выйти в январе на трансферный рынок. Правда, по информации The Daily Mail «Арсенал» готов заплатить за 24-летнего Гомеса не более 100 миллионов фунтов, тогда как «Валенсия» требует 140. Не совсем конструктивная позиция «летучих мышей», но им срочно нужны деньги, чтобы решить финансовые проблемы и вписаться в потолок зарплат. Из-за этого клуб, цвета которого защищает Денис Черышев, расстался в межсезонье с Гараем, Дани Парехо, Кокленом и Ферраном Торресом, а уже после закрытия летне-осеннего трансферного окна отпустил в «Атлетико» Кондогбья.