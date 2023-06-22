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«Челси» продает в Саудовскую Аравию 4 игроков. «Ньюкасл» хочет купить Тонали. Гюндоган определился с новым клубом

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Сандро Тонали.
Фото Reuters
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Ньюкасл» нацелился на Тонали

The Athletic в среду, 21 июня, сообщил о переговорах «Ньюкасла» с «Миланом» по трансферу 23-летнего полузащитника Сандро Тонали.

Первое предложение от английского клуба составило 50 миллионов евро. По данным Calciomercato, «Милан» оценивает игрока минимум в 80 миллионов евро, поэтому отклонил запрос «Ньюкасла».

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Тонали готов к переходу: журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что полузащитник получил внушительный оффер и с ним уже достигнута договоренность о переезде в Англию. Спортивный директор английского клуба в настоящее время находится в Милане, чтобы окончательно определить сумму компенсации.

Если сделка состоится на условиях «Милана», то Тонали станет самой дорогой продажей клуба в истории, превзойдя переход Кака в «Реал» в 2009 году за 67 миллионов евро.

Илкай Гюндоган.
Фото Reuters

Гюндоган в шаге от трансфера в «Барселону»

Илкай Гюндоган определился с местом, где продолжит карьеру после истечения контракта с «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 32-летний немец уже подписал контракт с «Барселоной» по схеме «2+1». «Барселона» получила разрешение от лиги на регистрацию новичка.

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По данным Marca, Гюндоган хочет оформить свой переход на этой неделе, а затем уехать в отпуск. Игрок настаивал, чтобы «Барса» предоставила ему гарантии того, что его смогут зарегистрировать. Когда он их получил, то подписал все документы.

Отмечается роль Хави, который усердно уговаривал игрока перейти именно в «Барселону», хотя Гюндоганом интересовались «Арсенал», клубы Саудовской Аравии. Наконец, «Манчестер Сити» хотел сохранить лидера.

Почему «Челси» продает игроков именно в Саудовскую Аравию

Владелец «Челси» Тодд Боули нашел возможность избавиться от целой группы ненужных игроков. Лондонский клуб летом может продать минимум четверых футболистов в Саудовскую Аравию.

Одна сделка уже случилась — накануне 32-летний полузащитник Нголо Канте перешел в «Аль-Иттихад». Также к трансферам близки 30-летний хавбек Хаким Зиеш — он интересен «Аль-Насру», и 31-летний вратарь Эдуар Менди — в нем заинтересован «Аль-Ахли». Четвертым игроком «Челси», который отправится в Саудовскую Аравию, может стать Калиду Кулибали. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хиляль» уже договорился с «Челси» о трансфере 32-летнего центрального защитника за 30 миллионов евро.

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Связь «Челси» с рынком Саудовской Аравии не осталась без внимания. The Telegraph сообщил о том, что европейские клубы потребовали начать расследования против «Челси» и «Вулверхэмптона» (клуб продает в «Аль-Хиляль» Рубена Невеша за 47 миллионов фунтов), считая трансферы в Саудовскую Аравию сомнительными. Есть версия, что таким образом «Челси» пытается обойти финансовый фейр-плей.

Дело в том, что одним из инвесторов фонда Тодда Боули Clearlake Capital, который и приобрел «Челси», является Саудовская Аравия. Связи владельца клуба с представителями этой страны и называют главной причиной, почему игроки синих оказались так востребованы в Саудовской Аравии.

Илкай Гюндоган
Н`Голо Канте
Эдуар Менди
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
Калиду Кулибали
Хаким Зиеш
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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