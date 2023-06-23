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Сегодня, 08:15

«Реал» согласовал трансфер Мбаппе за 200 миллионов евро. Фернандес возвращается в ЦСКА. Лунев и Оздоев могут оказаться в Греции

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«ПСЖ» все же продает Мбаппе в «Реал»?

По информации инсайдеров «ПСЖ» из PSG Community, президент «Реала» Флорентино Перес договорился с руководством парижского клуба о трансфере 24-летнего Мбаппе за 200 миллионов евро. Еще 50 миллионов евро в виде бонусов «ПСЖ» получит в том случае, если Килиан выиграет «Золотой мяч».

Ранее француз сообщил «ПСЖ» о нежелании продлевать контракт, который истекает через год. Хотя изначально в соглашении, которое он заключил в прошлом году, значился пункт о возможности продлении договора до 2025 года.

В среду прошла важная встреча между владельцем парижского клуба Хамадом Аль-Тани и представителем Мбаппе. На ней сторона «ПСЖ» озвучила ультиматум: либо Килиан соглашается продлить контракт до старта сборов, либо этим летом клуб его продаст. Отпускать Мбаппе следующим летом бесплатно «ПСЖ» не намерен.

Килиан Мбаппе. Мбаппе взбесил руководство «ПСЖ». «Реал» забыл прошлогодние обиды и готов раскошелиться

До инсайда PSG Community журналист Пако Буйо в эфире испанской программы El Chiringuito заявил, что «сливочные» хотят купить Мбаппе этим летом и даже назвал дату презентации новичка — 23 июля. Ведущий и режиссер El Chiringuito Хосеп Педрероль тоже выразил уверенность в трансфере: «Флорентино Перес не может упустить Мбаппе. Он лучший в этом деле и не собирается проигрывать. «Реал» должен быть спокойным. Думаю, у Флорентино все схвачено», — сказал он. Также журналист отметил, что клуб после ухода Карима Бензема придерживает 9-й номер именно для Мбаппе.

Кажется, долгая сага близка к завершению.

Лунев и Оздоев могут перейти в «ПАОК»

Андрей Лунев после неудачного трансфера в «Байер», где провел лишь три матча за два года, вернулся в Россию и ищет новую команду. В начале июня он проводил индивидуальные тренировки на базе «Зенита» с разрешения руководства.

31-летний вратарь недавно рассказывал, что рассматривает любые предложения, но при этом хочет поиграть в Европе. Были слухи об интересе к Луневу со стороны турецких клубов, а в четверг, 22 июня, появилась новость о варианте в Греции. По информации Ивана Карпова, «ПАОК» заинтересован в российском вратаре, так как основной голкипер команды Доминик Котарски может перейти в «Ноттингем Форест».

По информации «СЭ», «ПАОК» претендует и на другого россиянина — хавбека «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Контракт 30-летнего полузащитника с турецким клубом действует до лета 2024 года и грекам придется заплатить компенсацию, если они захотят подписать его.

Деклан Райс и&nbsp;Кай Хаверц. «Арсенал» хочет сражаться за чемпионство и в следующем сезоне. «Канониры» готовят мощные трансферы

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Деклаан Райса

История с трансфером 24-летнего Деклана Райса приобретает новый сюжет — помимо «Арсенала» игрока хочет подписать «Манчестер Сити». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» в 75 миллионов фунтов стерлингов и еще 15 миллионов виде бонусов — клуб не устроили условия выплаты бонусов, предложенные канонирами.

Также «Вест Хэм» ответил на запрос «Арсенала» отказом, так как ждал активности от «Манчестер Сити». И дождался: по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «горожане» собираются предложить те же 75+15 миллионов бонусами, только схема выплат от манчестерского клуба может быть более привлекательной для «Вест Хэма».

Пока «Манчестер Сити» не направил свое предложение: по данным Фабрицио Романо, чемпион Англии начнет переговоры, если Райс даст согласие на переход в команду Пепа Гвардиолы. Испанец хочет усилить полузащиту после ухода Илкая Гюндогана.

По данным The Athletic, «Арсенал» сохраняет уверенность в том, что подпишет Райса, ведь начал переговоры еще несколько месяцев назад. Правда, такая же фора зимой не помогла «Арсеналу» в борьбе за Михаила Мудрика, который в итоге присоединился к «Челси», а не к команде Артеты.

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

«Реал» интересуется «турецким Месси»

Именно так называют восходящую звезду «Фенербахче» Арду Гюлера. 18-летний полузащитник привлек к себе внимание европейских топ-клубов — «Реала», «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и клубов АПЛ. Как сообщает As, в контракте Гюлера прописаны отступные в размере 17,5 миллионов евро.

В завершившемся сезоне на счету хавбека 6 голов и 7 результативных передач в 35 матчах.

Фернандес возвращается в ЦСКА?

По крайней мере, такую информацию озвучил президент московского клуба Евгений Гинер. На вопрос, возвращается ли Марио, тот ответил: «Да». Напомним, в июле 2022-го Фернандес покинул ЦСКА и приостановил карьеру, а с января 2023 находился в аренде в «Интернасьонале». Правда, играл Марио нерегулярно и последний официальный матч провел еще в марте.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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