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Сегодня, 08:15

«Спартак» готовит трансфер Эраковича, Тадич перешел в «Фенербахче», Марез близок к переезду в Саудовскую Аравию

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Страхинья Эракович.
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» ждет Эраковича

«Спартак» нацелился на трансфер 22-летнего защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. По данным издания Mozzart Sport, красно-белые предложили сербскому клубу 7 миллионов евро и 10% от следующей продажи футболиста.

По данным «СЭ», клубы близки к завершению сделки. Игрок может прилететь в Москву уже в середине недели. «Спартак» предлагает 22-летнему сербу контракт с окладом 1,5 миллионов евро в год по схеме 3+1.

Ранее сообщалось об интересе к Эраковичу со стороны «Краснодара», который прошлым летом предлагал за футболиста 6,5 миллионов евро. Издание Kurir сообщало, что-то предложение не устроило «Црвену Звезду».

Сербский клуб в июле играл на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге, где, по данным портала Espreso, присутствовали скауты «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».

«Рубин» объявил о переходе Угучукву Иву и готовит трансфер Чаврича

Казанский «Рубин» в воскресенье объявил о переходе хавбека «Урарту» и сборной Армении Угочукву Иву, о чем ранее сообщал «СЭ».

23-летний хавбек подписал с казанцами контракт на три года. По данным «СЭ», сумма сделки составила 500 тысяч евро. Иву уже сыграл за «Рубин» в день подписания контракта в товарищеской игре против узбекского «Турона».

Также «Рубин» готовит ещё один трансфер — 29-летнего хавбека «Слована» Александера Чаврича. По данным «СЭ», клубы уже достигли договоренности о переходе футболиста. Речь идет о компенсации около 1 миллиона евро.

Игрок перейдет в казанский клуб после того, как сыграет за «Слован» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта» из Люксембурга. Первая игра прошла в Братиславе и закончилась со счетом 1:1. Чаврич вышел на замену после перерыва из-за удаления у «Слована» Юрая Куцки. Тренер команды Владимир Вайсс настоял на том, чтобы Чаврич остался в клубе на ответный матч и помог команде пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов.

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«Фенербахче» подписал Тадича и ждет Ливаковича

Сербский полузащитник Душан Тадич стал новичком «Фенербахче». 34-летний игрок подписал контракт с турецким клубом на два года и выбрал 10-й номер.

Тадич перешёл в «Фенербахче» без компенсации в статусе свободного агента. Ранее серб расторг с «Аяксом» контракт, который действовал до лета 2024 года.

По данным издания De Telegraaf, капитан команды был недоволен трансферной политикой клуба. Серб был последним игроком в составе «Аякса», который играл в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.

«Фенербахче» готовит и другой заметный трансфер — 28-летнего вратаря загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминика Ливаковича. По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали переход вратаря за 9 миллионов евро.

Голкипер Андре Онана.
Фото Global Look Press

«МЮ» почти договорился с «Интером» о трансфере Онаны

«Манчестер Юнайтед» близок к завершению сделки по переходу из «Интера» голкипера Андре Онаны. 27-летний вратарь уже попрощался с партнерами в итальянской команде.

По данным The Athletic, клубы обсуждают детали перехода и сумму компенсации, которая может составить 43 миллиона евро и ещё 5 миллионов в виде бонусов. Сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

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В трансфере Онаны заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который работал с голкипером в «Аяксе». Ожидается, что Онана подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет.

Если сделка будет оформлена в ближайшее время, то вратарь полетит с командой на предсезонное турне в США в среду.

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Марез намерен уехать в Саудовскую Аравию

Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в «Аль-Ахли». Издание «Аль-Рияд» сообщает, что клубы достигли соглашения о трансфере 32-летнего алжирца. Речь идет о компенсации в 30 миллионов фунтов стерлингов.

По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб из Саудовской Аравии находится в активных переговорах с «Манчестер Сити», но пока не договорился о трансфере. При этому сам Марез хочет уехать в Саудовскую Аравию, где ему будут платить 25 миллионов фунтов в год.

Контракт алжирца будет рассчитан на два года. В «Аль-Ахли» считают, что Марез станет главной звездой команды. Ранее клуб подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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ФК Фенербахче
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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