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Сегодня, 08:30

«Зенит» ведет еще одного бразильца. Кордобой интересуются в Саудовской Аравии. «МЮ» хочет подписать звезду «Челси»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кордоба может уехать в Саудовскую Аравию

Звезда «Краснодара» Джон Кордоба интересен клубам из Саудовской Аравии, сообщает «РБ Спорт». 30-летний форвард готов рассмотреть такое предложение, если получит запрос. Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.

Ранее интерес к колумбийцу проявлял турецкий «Галатасарай», который ищет усиление перед участием в квалификации Лиги чемпионов. Но «Краснодар» пока не получал никаких официальных предложений.

Кордоба — лучший бомбардир «Краснодара» в прошедшем сезоне РПЛ (14 голов в 23 матчах) и лучший бомбардир розыгрыша Кубка России (7 голов).

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«Зенит» хочет половину прав на Педро

По информации UOL, «Зенит» продолжает переговоры по приобретению 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Питерский клуб собирается приобрести 50% прав на игрока за 12 миллионов евро, при этом 30% останутся у «Коринтианс». Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро, в то время как сумма отступных в его контракте составляет 120 миллионов.

Сандро Тонали.
Фото Reuters

Тонали переходит в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» закрыл сделку по переходу Сандро Тонали из «Милана», сообщает Фабрицио Романо. 23-летний полузащитник уже прошел медосмотр, а клубы согласовали переход.

По данным инсайдера, «Ньюкасл» заплатит за итальянца 70 миллионов евро без учета бонусов. Сам игрок будет получать 7 миллионов евро за сезон по контракту до 2029 года.

Клубам осталось только объявить о переходе официально. Тогда трансфер Тонали станет самой дорогой продажей миланского клуба в истории, превзойдя переход Кака в «Реал» в 2009 году за 67 миллионов евро. Также это будет рекордная продажа итальянского игрока в истории.

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«Челси» подпишет форварда «Вильярреала»

После продажи немецкого атакующего полузащитника Кая Хавертца в «Арсенал» «Челси» готовит усиление атаки и практически оформил трансфер форварда «Вильярреала» Николаса Джексона.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб выкупает 21-летнего нападающего за сумму в размере около 35 миллионов евро. Такие отступные были прописаны в контракте игрока с испанским клубом. Сам Джексон хочет продолжить карьеру в Англии. Речь идет о контракте на пять лет.

В мае сенегалец был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании — он забил пять мячей и сделал два ассиста. А всего у форварда 12 голов в 26 матчах чемпионата.

Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press

«МЮ» сделал последнее предложение о покупке Маунта

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Фабрицио Романо сообщил, что манкунианцы сделали третье финальное предложение лондонцам с отступными более 55 миллионов фунтов.

Ранее «Челси» ответил отказом на предложения «МЮ» в 40 миллионов и 45+5 миллионов фунтов, рассчитывая на сумму в 65 миллионов с учетом бонусов.

Инсайдер при этом отмечает, что сделка близка к завершению. С самим игроком «МЮ» уже согласовал все детали личного контракта и осталось лишь утвердить отступные с «Челси».

Контракт Маунта с лондонским клубом истекает через год, поэтому в «МЮ» уверены, что лондонцы примут их предложение, иначе летом 2024 года он уйдет из клуба свободным агентом.

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«Интер» может подписать Аспиликуэту и Тюрама

Миланский гранд после финала Лиги чемпионов собирается усилить состав. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» договорился с «Боруссией» М о трансфере 25-летнего нападающего Маркуса Тюрама — сторонам остается только подписать контракт. В борьбе за француза нерадзурри опередили «ПСЖ», «Милан» и РБ «Лейпциг».

Также в скором времени должно быть объявлено о переходе защитника Сесара Аспиликуэты. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанец досрочно расторгнет контракт с «Челси» (истекающий летом 2024-го) и подпишет двухлетний контракт с «Интером».

Джон Кордоба
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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