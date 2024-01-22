Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

Моуринью хочет в «Наполи», «Зенит» интересуется Тикнизяном, в «Сочи» усиление из Питера

Бывший тренер «Ромы» Моуринью хочет возглавить «Наполи»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Моуринью может возглавить «Наполи»

На днях появилась информация о том, что уволенный из «Ромы» Жозе Моуринью может устроиться в «Аль-Шабаб», однако 60-летний специалист это опроверг. Зато издание The Times сообщило, что тренера ждут в «Наполи». Сам португалец не против такого варианта — он хочет остаться в Италии, в более перспективном клубе, чем «Рома».

«Зенит» ищет левого защитника

После того, как «Зенит» отправил подписавшего контракт с ЦСКА Данила Кругового в дубль, команде необходим новый левый защитник. По информации Sport24, питерцы интересуются Дмитрием Скопинцев, Даниилом Хлусевичем и Наиром Тикнизяном. По поводу последнего, как сообщило издание Metaratings, сине-бело-голубые уже связывались с «Локомотивом».

Тео Бонгонда, Данил Круговой и&nbsp;Роналдо Сезар дос Сантос. Трансферы РПЛ: тренера «Спартака» зовут в Испанию, Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»

«Реал» хочет защитника «Жироны»

По данным Marca, в «Реале» впечатлены игрой защитника «Жироны» Яна Коуто. Сливочные хотят подписать игрока летом — но так как 21-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити», решать этот вопрос придется с англичанами. Трансферная стоимость Коуто оценивается в 12 миллионов евро.

Киран Триппьер.
Фото Global Look Press

«Бавария» добивается Триппьера

Вот уже несколько дней ходят слухи о том, что «Бавария» интересуется 33-летним защитником «Ньюкасла» Кираном Триппьером. Изначально «сороки» не хотели отпускать футболиста, но, по всей видимости, у мюнхенцев есть прогресс. Издание The Guardian сообщило о том, что «Бавария» сделает улучшенное предложение англичанам — те намекали об этом на прошлых переговорах. Ожидается, что боссы «Ньюкасла» одобрят сделку.

Кристиан Нобоа, Роберт Морено и&nbsp;Дмитрий Чистяков. План «Сочи» по спасению от вылета: Морено ставит атакующий футбол и мощно обновит состав

«Сочи» усиливается

По данным журналиста Ивана Карпова, вслед за защитником Дмитрием Чистяковым в «Сочи» из «Зенита» также могут проследовать еще два футболиста. Речь о 20-летнем полузащитнике Александре Коваленко и 30-летнем нападающем Алексее Сутормине. В случае успешной аренды, вероятно, Коваленко сочинцам придется выкупать.

Киран Триппьер
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Сочи
Жозе Моуринью
2
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого
Политолог Денисов указал на неизменность тактики ВСУ с 2014 года
Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич покинет «Реал», саудовцы готовят 2 миллиарда евро на трансферы, Тикнизян уедет в Европу?

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости