План «Сочи» по спасению от вылета: Морено ставит атакующий футбол и мощно обновит состав
«Сочи» ушел на зимний перерыв в критическом положении: последнее место в РПЛ и всего 11 очков в 18 турах. До зоны стыков — 4 балла. До более-менее комфортной жизни вне опасной зоны — 8. Как южане планируют спасаться?
В клубе приняли меры еще до зимней паузы — отправили в отставку Александра Точилина, который не выправил положение после увольнения Дмитрия Хохлова. В матче с «Оренбургом» командой руководил Денис Клюев, а уже 15 декабря «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено.
46-летний специалист работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде», а также очень долго помогал Луису Энрике — как в «красной фурии», так и в «Барселоне». Его тренерские предпочтения очевидны — открытый атакующий футбол с акцентом на владение и короткий пас. По информации «СЭ», отказываться от любимого стиля Морено не намерен, даже несмотря на турнирную ситуацию его нового клуба. Включать «режим выживания» и добывать очки любой ценой Морено не собирается — попробует привить южанам испанский стиль.
Точилин — не единственный, кто покинул «Сочи» по итогам первой части чемпионата. Клуб расторг контракты с нападающими Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе, а также защитником Артемом Мещаниновым. Что касается двух форвардов, то в клубе остались недовольны их результативностью и тем, как футболисты проявили себя: Мелкадзе последний раз забивал в РПЛ в ноябре 2022 года, у Игнатьева лишь 2+1 в 12 матчах лиги.
Еще одна потенциальная потеря — Кристиан Нобоа. Как сообщил журналист La Radio Redonda Андрес Иллингворт, этой зимой 38-летний полузащитник может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого он является. Однако, по нашим данным, в российском клубе об этом ничего не слышали — но готовы попрощаться с игроком, если так решит тренер.
Приобретения у «Сочи» тоже есть, и немало — здесь и присоединившийся к команде осенью, но пока толком не игравший 26-летний форвард Кабеса, и полузащитники Арутюнян и Юкич (перешли из «Пюника» и «Аустрии» соответственно), и арендованный у «Каракаса» 21-летний нападающий Сауль Гуарирапа, и защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
По нашей информации, это далеко не все трансферы сочинцев. Планируются еще как минимум четыре сделки — в клубе хотят усилить вратарскую линию и центр полузащиты, а также взять двух игроков в атаку. При этом вряд ли это будут покупки — в «Сочи» учитывают возможный вылет, поэтому попробуют обойтись краткосрочными арендами.
На данный момент команда проходит подготовку дома — первый этап сборов у сочинцев традиционно проходит без спаррингов, поэтому в команде решили не отрывать футболистов от семей. Впереди сборы в Турции, где пройдут в том числе товарищеские матчи с ЦСКА и «Факелом», а также с клубами «Нефтчи Фергана» и «Славия София».
Ключевая задача на весну — избежать прямого вылета, что и попробуют сделать те, кого прямо сейчас отбирает Морено.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5