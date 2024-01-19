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Сегодня, 15:00

План «Сочи» по спасению от вылета: Морено ставит атакующий футбол и мощно обновит состав

Новый тренер «Сочи» Морено планирует сильно обновить состав
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Кристиан Нобоа, Роберт Морено и Дмитрий Чистяков
Кристиан Нобоа, Роберт Морено и Дмитрий Чистяков.
Фото «СЭ»
Нобоа может вернуться в Эквадор, на вход ждут минимум четырех футболистов.

«Сочи» ушел на зимний перерыв в критическом положении: последнее место в РПЛ и всего 11 очков в 18 турах. До зоны стыков — 4 балла. До более-менее комфортной жизни вне опасной зоны — 8. Как южане планируют спасаться?

В клубе приняли меры еще до зимней паузы — отправили в отставку Александра Точилина, который не выправил положение после увольнения Дмитрия Хохлова. В матче с «Оренбургом» командой руководил Денис Клюев, а уже 15 декабря «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено.

46-летний специалист работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде», а также очень долго помогал Луису Энрике — как в «красной фурии», так и в «Барселоне». Его тренерские предпочтения очевидны — открытый атакующий футбол с акцентом на владение и короткий пас. По информации «СЭ», отказываться от любимого стиля Морено не намерен, даже несмотря на турнирную ситуацию его нового клуба. Включать «режим выживания» и добывать очки любой ценой Морено не собирается — попробует привить южанам испанский стиль.

Роберто Морено. Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» пригласил Морено

Точилин — не единственный, кто покинул «Сочи» по итогам первой части чемпионата. Клуб расторг контракты с нападающими Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе, а также защитником Артемом Мещаниновым. Что касается двух форвардов, то в клубе остались недовольны их результативностью и тем, как футболисты проявили себя: Мелкадзе последний раз забивал в РПЛ в ноябре 2022 года, у Игнатьева лишь 2+1 в 12 матчах лиги.

Еще одна потенциальная потеря — Кристиан Нобоа. Как сообщил журналист La Radio Redonda Андрес Иллингворт, этой зимой 38-летний полузащитник может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого он является. Однако, по нашим данным, в российском клубе об этом ничего не слышали — но готовы попрощаться с игроком, если так решит тренер.

Футболист Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Приобретения у «Сочи» тоже есть, и немало — здесь и присоединившийся к команде осенью, но пока толком не игравший 26-летний форвард Кабеса, и полузащитники Арутюнян и Юкич (перешли из «Пюника» и «Аустрии» соответственно), и арендованный у «Каракаса» 21-летний нападающий Сауль Гуарирапа, и защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

По нашей информации, это далеко не все трансферы сочинцев. Планируются еще как минимум четыре сделки — в клубе хотят усилить вратарскую линию и центр полузащиты, а также взять двух игроков в атаку. При этом вряд ли это будут покупки — в «Сочи» учитывают возможный вылет, поэтому попробуют обойтись краткосрочными арендами.

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На данный момент команда проходит подготовку дома — первый этап сборов у сочинцев традиционно проходит без спаррингов, поэтому в команде решили не отрывать футболистов от семей. Впереди сборы в Турции, где пройдут в том числе товарищеские матчи с ЦСКА и «Факелом», а также с клубами «Нефтчи Фергана» и «Славия София».

Ключевая задача на весну — избежать прямого вылета, что и попробуют сделать те, кого прямо сейчас отбирает Морено.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
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