«Динамо» ждет Чавеса, «Спартак» интересуется игроком «Хетафе», Неймар стал одноклубником Малкома в Саудовской Аравии

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Чавес на следующей неделе присоединится к «Динамо»

27-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес в ближайшее время может стать новичком «Динамо».

Сегодня издание Fox Sports сообщило, что футболист «Пачуки» не выкупил свой контракт, так как средства от «Динамо» не были получены. Эту информацию опроверг агент футболиста Клаудио Курти.

«Новость, что Чавес отказался от «Динамо», — фейк. На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. А на следующей Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме «4+1», — цитирует агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Динамо» подпишет Чавеса за 6,5 миллиона евро. Контракт с полузащитником будет рассчитан на четыре года.

Омар Альдерете. Фото Global Look Press

«Спартаку» интересен защитник «Хетафе» Альдерете

Защитник «Хетафе» Омар Альдерете интересен «Спартаку», сообщает журналистка COPE Гемма Сантос.

Отмечается, что московский клуб и испанская «Альмерия» — в числе основных претендентов на 26-летнего футболиста из Парагвая.

В контракте Альдерете с «Хетафе» прописаны отступные в размере 16 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона.

В последние годы парагваец выступал за «Валенсию», «Герту» и «Базель».

Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад»

По информации «СЭ», хавбек «Динамо» Арсен Захарян завершает свой переход в «Реал Сосьедад». 20-летний футболист и испанский клуб согласовали условия личного контракта.

В среду, 16 августа, полузащитник отправится в Испанию, его рейс приземлится в Сан-Себастьяне вечером. В четверг Захарян пройдет медосмотр, после которого его переход будет оформлен официально.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Арсена близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт более чем на пять лет.

Вильсон Изидор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Изидор может перейти в «Марсель»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает французское издание L'Еquipe.

Отмечается, что клуб уже согласовал с нападающим условия личного контракта и теперь проведет переговоры с москвичами о сумме компенсации. «Локомотив» рассчитывает получить порядка 6-7 миллионов евро.

Неделю назад издание уже сообщало об интересе «Марселя» к Изидору. Также отмечалось, что форвард интересен и другим французским клубам. В январе прошлого года его хотели подписать «Лион» и «Лорьян».

Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года после трансфера из «Монако» за 3 миллиона евро.

Неймар присоединился к Малкому в «Аль-Хиляль»

Неймар официально представлен в качестве новичка «Аль-Хиляля» и стал одноклубником экс-игрока «Зенита» Малкома.

Бразильский игрок, который принадлежал «ПСЖ», подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии на два года.

«Аль-Хиляль» — огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящую команду", — заявил Неймар после перехода.

По информации L'Еquipe, бразилец получит оклад в 160 миллионов евро на весь срок контракта. «ПСЖ» заработает на продаже футболиста до 120 миллионов евро с учетом бонусов.

«Арсенал» подписал нового вратаря

Лондонский «Арсенал» представил голкипера Давида Райю, который был арендован у «Брентфорда» на сезон с опцией выкупа.

«Арсенал» заплатит за аренду 3 миллиона фунтов, а затем сможет выкупить игрока за 27 миллионов.

«Мы приветствуем Давида в аренде из «Брентфорда» на сезон. Давид — первоклассный вратарь, который неизменно выступал на высоком уровне с «Брентфордом» в премьер-лиге. С ним мы добавляем качество и глубину состава, чтобы мы могли выступать на максимально высоком уровне во всех турнирах», — сообщил спортивный директор «Арсенала» Эду.

Райя будет выступать за лондонский клуб под 22-м номером.