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Сегодня, 09:30

«Спартак» нашел центрального защитника в Испании. Бабич — сербский аналог Жиго!

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич может перейти в «Спартак»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Срджан Бабич.
Фото Global Look Press
Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Исторический гол и победа над Малкомом

У «Спартака» не получилось с Давинсоном Санчесом и Страхиньей Эраковичем, но цель подписать сильного центрального защитника осталась. Третий вариант красно-белых — 27-летний серб Срджан Бабич. Игрок национальной сборной и испанской «Альмерии», родившийся в боснийском городе Баня-Лука и с ранних лет считавшийся большим талантом.

Так его и назвали, когда в 15 лет он перешел из родного «Бораца» в «Войводину». А в 18 Бабич уже стал героем этого клуба, забив в победном финале Кубка Сербии. Для «Войводины» это был первый трофей после распада Югославии, да еще и завоеванный в год 100-летия клуба.

«Я очень счастлив за это поколение. Здорово, что мы поздравили клуб трофеем, порадовали болельщиков и устроили праздник», — говорил после финала счастливый Бабич.

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Уже тогда защитником интересовались большие клубы Европы, включая «Селтик», «Фенербахче», «Барселону». Про сине-гранатовых, кстати, писали близкие к ним каталонские издания, но Бабич не по годам мудро рассуждал: он в восторге, но эйфории нет, и он твердо стоит на земле. Не торопить события его научил сорвавшийся переход в «Сампдорию», куда Срджана приглашал знаменитый соотечественник Синиша Михайлович. В последний день трансферного окна он даже летал с агентом в Геную, но договориться о трансфере не удалось. Отсюда относительно спокойная реакция как на новости о «Барсе», так и на статьи о том, что его хочет видеть в «Челси» Жозе Моуринью.

Когда же сорвался переход в «Сампдорию», в карьере Бабича случилось другое знаменательное событие. Молодежная сборная Сербии сенсационно выиграла ЧМ-2015, обыграв в финале Бразилию с Габриэлом Жезусом и экс-зенитовцем Малкомом в составе. У сербов тоже подобралась мощная компания с Милинковичем-Савичем и Неманьей Максимовичем, которого «Спартак» в прошлом году безуспешно пытался купить у «Хетафе». А еще в том финале сыграли нынешние игроки ЦСКА — Гайич и Зделар.

Для страны это был исторический успех, и Бабич, как и остальные футболисты, получил медаль «За заслуги перед народом». Срджан был в восторге, что награду ему вручили в родной Баня-Луке. Это ведь столица Республики Сербской в Боснии.

Срджан Бабич.
Фото Global Look Press

Белградские титулы и две испанские попытки

Ну а зарубежные клубы от Бабича никуда не делись, хотя в «Реал Сосьедад» шансов проявить себя ему практически не дали. Год он провел во второй команде басков, однако 31 матч и 3 гола в сегунде B не убедили. Первой арендой стал выступавший во втором испанском дивизионе «Реус», а второй — «Црвена Звезда». Там вернулась потерянная вера в себя.

Белградцы Бабича в итоге выкупили, и он помог им выиграть три чемпионских титула. Причем Срджан не только справлялся со своими обязанностями в обороне, но и записал на свой счет семь мячей. «Мне нравится, когда я забиваю. Работа высоких стопперов состоит не только в том, чтобы защищать свои ворота, но и угрожать воротам соперника. Я хорошо справился и надеюсь, что голов будет больше», — говорил Бабич после своего успеха в матче, принесшем «Звезде» очередной титул.

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В итоге защитник вернулся в ла лигу со второй попытки. После годичной аренды в португальский «Фамаликан» на тех же условиях он перешел в выступавшую в сегунде «Альмерию» и помог ей подняться в примеру. Бабича тогда оценили, включив в символическую сборную выигранного его командой турнира. Да и в высшем дивизионе он был на хорошем счету (34 матча, 3 гола). Видимо, лучшие результаты он показывает в командах, чьи цвета — красно-белые: «Войводина», «Црвена Звезда», «Альмерия»... Переход в «Спартак» с такой биографией кажется неизбежным. К тому же «Звезда» Бабича испанцам через год продала, и никаких приоритетных прав выкупа ни у кого нет.

Срджан Бабич.
Фото Global Look Press

Детская мечта

Место рождения Бабича предполагало возможность выбора сборной. И хотя он прошел все возраста сербских команд, его пытались заиграть боснийцы. Но если о чем-то очень сильно мечтаешь, это сбывается. Даже если речь о мировом первенстве, перед которым Срджан наконец-то дождался приглашения от Драгана Стойковича, и — в отличие от Эраковича — в Катаре вышел на поле. Пусть и всего на 12 минут против Бразилии.

«Были приглашения выступить за Боснию и Герцеговину. Я родился в Баня-Луке, но не хотел. Моя позиция была ясна, и я ждал этого 26 лет. Мечта каждого из нас — оказаться в футболке любимой страны», — говорил Бабич после долгожданного вызова.

Сейчас в активе Срджана четыре игры за сборную и хороший сезон в ла лиге. Уже одно это говорит про определенный класс игрока. Но, естественно, есть и набор необходимых «Спартаку» игровых качеств. Хорошая левая нога, умение начинать атаки длинными передачами, агрессивная игра в отборе, опасность для соперника при стандартах и при включениях в атаку, когда он может протащить мяч на дриблинге.

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В «Альмерии» Бабич стал любимцев болельщиков, отмечавших профессионализм и самоотдачу игрока. Срджан и сам об этом говорил, особо выделяя покинувшего клуб летом главного тренера: «Я сильно изменился как игрок. Я прогрессировал в Испании. Это очень хорошая лига, с другим футболом. С Руби у меня была абсолютная свобода показать, что я могу делать с мячом, а не только без него. Он сделал меня лидером всей задней линии, и я осознал, что могу им быть. Это очень помогло мне прогрессировать во всех отношениях».

Не правда ли, характеристики и слова навевают параллели с Жиго? И как раз такого игрока ищет «Спартак».

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РПЛ
ФК Альмерия
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 2 : 0
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