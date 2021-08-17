Жуан Виктор сменил «Вольфсбург» на «Аль-Джазиру»
17:19
Нападающий «Вольфсбурга» Жуан Виктор Са стал игроком «Аль-Джазиры», сообщает 17 августа официальный сайт клуба из ОАЭ. Контракт рассчитан до 2023 года.
We are delighted to announce the signing of Brazilian winger Victor Sa from Bundesliga side Wolfsburg ??— Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) August 17, 2021
The 27-year-old has signed a contract with the club until 2023 ?#WelcomeVictorSa #PrideOfAbuDhabi ?? pic.twitter.com/pJbE8KrYOn
27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Вольфсбург» во всех турнирах и забил четыре мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.
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