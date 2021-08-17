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Жуан Виктор сменил «Вольфсбург» на «Аль-Джазиру»

17:19
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Нападающий «Вольфсбурга» Жуан Виктор Са стал игроком «Аль-Джазиры», сообщает 17 августа официальный сайт клуба из ОАЭ. Контракт рассчитан до 2023 года.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Вольфсбург» во всех турнирах и забил четыре мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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