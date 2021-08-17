«Олимпиакос» арендовал нападающего «Севильи» Рони Лопеша

Нападающий Рони Лопеш перешел в «Олимпиакос» на правах аренды из «Севильи», сообщает официальный сайт греческого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

25-летний португалец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ниццу». В 33 матчах он забил пять мячей при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.