«Олимпиакос» арендовал нападающего «Севильи» Рони Лопеша
17:36
Нападающий Рони Лопеш перешел в «Олимпиакос» на правах аренды из «Севильи», сообщает официальный сайт греческого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
??? ??? ??? ??? ??? ? ??? !!! / @Rony10Lopes is a member of the Olympiacos family! ???#Olympiacos #Transfer #Welcome #RonyLopes #WelcomeRonyLopes #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/i6HNeeo43v— Olympiacos FC (46?) (@olympiacosfc) August 17, 2021
25-летний португалец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ниццу». В 33 матчах он забил пять мячей при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.
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