«Монца» может подписать Белотти. Цена форварда больше половины стоимости всех игроков новичка серии А

«Монца», которая в следующем сезоне выступит в высшем дивизионе чемпионата Италии, намерена подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает La Stampa.

Контракт 28-летнего форварда с «быками» истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, новичок серии А может подписать форварда сборной Италии бесплатно.

В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 23 матча и забил 8 голов.

Стоимость форварда, согласно порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Общая стоимость всех игроков «Монцы» едва превышает 45 миллионов евро.

Сегодня «Монца» вышла в серию А, обыграв в стыковых матчах «Пизу» — 4:3. Новичок чемпионата Италии принадлежит бывшему премьер-министру страны Сильвио Берлускони.