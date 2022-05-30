Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:05

«Монца» может подписать Белотти. Цена форварда больше половины стоимости всех игроков новичка серии А

Новичок серии А «Монца» хочет подписать Белотти
Читать «СЭ» в

«Монца», которая в следующем сезоне выступит в высшем дивизионе чемпионата Италии, намерена подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает La Stampa.

Контракт 28-летнего форварда с «быками» истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, новичок серии А может подписать форварда сборной Италии бесплатно.

В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 23 матча и забил 8 голов.

Стоимость форварда, согласно порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Общая стоимость всех игроков «Монцы» едва превышает 45 миллионов евро.

Сегодня «Монца» вышла в серию А, обыграв в стыковых матчах «Пизу» — 4:3. Новичок чемпионата Италии принадлежит бывшему премьер-министру страны Сильвио Берлускони.

Андреа Белотти
Футбол
ФК Торино
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаевым интересуются два клуба из Греции

Пау Торрес опроверг слухи об уходе из «Вильярреала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости