«Хоффенхайм» интересуется 18-летним дебютантом сборной Италии Ньонто

Нападающий «Цюриха» Вилли Ньонто заинтересовал «Хоффенхайм», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

18-летний форвард в июне этого года дебютировал в составе сборной Италии.

Помимо немецкого клуба, интерес к футболисту проявляли «ПСВ», «Боруссия М» и «Фрайбург».

В прошлом сезоне Ньонто провел за «Цюрих» 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.