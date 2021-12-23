Защитник «Гремиу» Вандерсон близок к переходу в «Монако»
07:29
«Монако» близок к подписанию защитника «Гремиу» Вандерсона, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы. Контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.
В сезоне-2021 20-летний бразилец провел 52 матча за «Гремиу» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. «Гремиу» в прошлом сезоне вылетел из элитного бразильского дивизиона, заняв 17-е место.
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