Касерес покинет «Кальяри» в январе, им интересуется «Пеньяроль»
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Защитник «Кальяри» Мартин Касерес в январе уйдет из команды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Martin #Caceres will leave #Cagliari in January: he is waiting for a bid from Italy, meanwhile #Penarol have opened talks to try to sign him. Ready a 18-months contract. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 23, 2021
Также указано, что он ждет предложения из Италии. При этом к нему есть интерес на родине — у игрока есть предложение от «Пеньяроля». Ему предлагают контракт на 18 месяцев.
34-летний уругваец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Кальяри» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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