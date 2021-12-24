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Касерес покинет «Кальяри» в январе, им интересуется «Пеньяроль»

00:22
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Защитник «Кальяри» Мартин Касерес в январе уйдет из команды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Также указано, что он ждет предложения из Италии. При этом к нему есть интерес на родине — у игрока есть предложение от «Пеньяроля». Ему предлагают контракт на 18 месяцев.

34-летний уругваец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Кальяри» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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