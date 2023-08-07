Защитник «Байера» Коссуну может уйти в аренду в «Кристал Пэлас»

Защитник «Байера» Одилон Коссуну может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб начал переговоры по аренде 22-летнего ивуарийца с возможностью выкупа.

Коссуну выступает за «Байер» с лета 2021 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Коссуну провел 35 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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