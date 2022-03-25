Защитник «Астон Виллы» Кэш заинтересовал «Атлетико»

«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Астон Виллы» Метти Кэша, сообщает Birmingham Mail.

По данным источника, «матрасники» готовы заплатить за защитника большую сумму. Контракт Мэтти Кэша с «Астон Виллой» действует до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает Кэша в 22 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 защитник провел в составе «Астон Виллы» 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.