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Сегодня, 11:56

Защитник «Астон Виллы» Кэш заинтересовал «Атлетико»

«Атлетико» хочет приобрести защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша
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«Атлетико» заинтересован в приобретении защитника «Астон Виллы» Метти Кэша, сообщает Birmingham Mail.

По данным источника, «матрасники» готовы заплатить за защитника большую сумму. Контракт Мэтти Кэша с «Астон Виллой» действует до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает Кэша в 22 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 защитник провел в составе «Астон Виллы» 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.birminghammail.co.uk/sport/football/transfer-news/aston-villa-face-serious-atletico-23496476
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