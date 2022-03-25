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Сегодня, 09:39

«Марсель» и «Монако» претендуют на Верету из «Ромы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Жордан Верету может вернуться в чемпионат Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 29-летнего француза претендуют «Марсель» и «Монако». Сам игрок хочет покинуть римский клуб.

В ноябре прошлого года полузащитник отказался продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Верету забил 4 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

ФК Марсель
ФК Монако
ФК Рома
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