Закария прилетел в Турин перед переходом в «Ювентус»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 25-летний швейцарец прилетел в Турин, где завтра пройдет медобследование перед переходом в «Ювентус». Сообщалось, что контракт хавбека будет действовать до 2026 года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне Закария провел 18 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2022 года, игрок не будет продлевать соглашение.