«Бордо» арендовал Гилавоги у «Вольфсбурга»

«Бордо» взял в аренду полузащитника «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. У «Бордо» будет опция выкупа контракта игрока.

Контракт полузащитника с «Вольфсбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского игрока в 4 миллиона евро.

31-летний француз в текущем сезоне провел 21 матч за «Вольфсбург» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.