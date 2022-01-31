«Галатасарай» арендует вратаря Иньяки Пенью у «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний испанец приземлился в Стамбуле, чтобы подписать арендное соглашение с «Галатасараем».

Также сообщается, что в «Галатасарай» перейдет полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар.

В текущем сезоне Пенья провел 9 матчей за вторую команду «Барселоны», в которых пропустил 8 мячей и 4 раза сыграл на ноль.