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«Ювентус» зимой может продать или отдать в аренду Бернардески

19:45
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Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб зимой, сообщает Il Corriere della Sera.

По сведениям источника, туринский клуб расссматривает возможность продать 26-летнего итальянца в январе, либо отправить игрока в аренду.

Ранее сообщалось, что Бернардески может стать частью сделки по обмену на форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

В текущем сезоне Бернардески провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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