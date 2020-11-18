«Ювентус» зимой может продать или отдать в аренду Бернардески

Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб зимой, сообщает Il Corriere della Sera.

По сведениям источника, туринский клуб расссматривает возможность продать 26-летнего итальянца в январе, либо отправить игрока в аренду.

Ранее сообщалось, что Бернардески может стать частью сделки по обмену на форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

В текущем сезоне Бернардески провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.