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«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на Рэмси

12:21
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринцы могут обменять 30-летнего валлийца на полузащитника каталонцев Миралема Пьянича, который уже выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год.

В минувшем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. На счету 31-летнего боснийца 30 матчей без результативных действий.

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Сергей Разин все материалы автора

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