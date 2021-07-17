«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на Рэмси

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринцы могут обменять 30-летнего валлийца на полузащитника каталонцев Миралема Пьянича, который уже выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год.

В минувшем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. На счету 31-летнего боснийца 30 матчей без результативных действий.