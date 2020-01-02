«Ювентус» опубликовал фотографии с медобследования Кулушевски
12:25
«Ювентус» подтвердил информацию о том, что полузащитник Деян Кулушевски проходит медобследование. В Twitter клуба были опубликованы фото с процедуры.
In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevskihttps://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.
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