«Ювентус» опубликовал фотографии с медобследования Кулушевски

«Ювентус» подтвердил информацию о том, что полузащитник Деян Кулушевски проходит медобследование. В Twitter клуба были опубликованы фото с процедуры.

19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.